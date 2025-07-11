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اقتصاد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض الليمون والطماطم وارتفاع 4 أصناف

أسعار الخضار اليوم،فيتو
أسعار الخضار اليوم،فيتو

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الجمعة الموافق 11 يوليو 2025.

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة الموافق 11 يوليو 2025، في السطور الآتية:

<strong>أسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

سعر الخضار اليوم الجمعة

  • تراوح سعر الطماطم بين جنيهين إلى 4.5 جنيه للكيلو، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 4 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 9 جنيهات إلى 13 جنيها.

سعر كيلو البصل

  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 6 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 5 جنيهات إلى 9 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات.

 

<strong>أسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر فاصوليا من 12 إلى 18 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 2.5 جنيه إلى 5.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر باذنجان رومي من جنيهين إلى 4 جنيهات.

سعر الفلفل الرومي

  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 4 جنيهات  إلى 7 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 3.5 جنيه إلى 5.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الملوخية من 5 إلى 7 جنيهات.
<strong>أسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

سعر الخيار 

  1. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 9 إلى 12 جنيها.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 9 إلى 12 جنيها.
  3. تراوح سعر البامية من 15 إلى 35 جنيهًا.
<strong>أسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

أسعار الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الثوم من 30 إلى 60 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  3. تراوح سعر ورق العنب من 30 إلى 50 جنيهًا.

سعر الليمون

  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 8 جنيهات إلى 20 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 5 جنيهات إلى 11 جنيهًا، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق.

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