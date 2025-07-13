الأول في تكنولوجيا المعلومات بالدبلومات الفنية: والدي أكبر داعم لي ونفسي أدخل كلية هندسة

شهدت مدينة السلام في محافظة القاهرة حالة من الفرحة الكبيرة، بعد أن تم الإعلان عن تفوق ابنها حمدي فرج حمدي، الذي حصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في دبلوم المدارس الفنية المتقدمة الصناعية (نظام الخمس سنوات)، في تخصص تكنولوجيا المعلومات والحاسبات.

الطالب حمدي فرج أوائل الدبلومات الفنيه

وعبّر الطالب حمدي فرج حمدي عن سعادته الكبيرة بعد تلقيه خبر نجاحه، حيث قال: "لقد كنت أسعى دائمًا للتفوق، والحمد لله أن الله أكرمني وتعبي كان له ثماره".

وأضاف أنه لديه شغف كبير بالهندسة، خصوصًا في تخصص تكنولوجيا المعلومات والحاسبات الذي اهتم به منذ فترة طويلة.

وأشار إلى أنه اختار الالتحاق بمدرسة أي - تك الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية لأنها توفر له كل ما يحتاجه خلال دراسته وتهتم بتنمية مهارات الطلاب، معتبرًا أنها أفضل من الثانوية العامة بالنسبة له.

وتابع حمدي، الطالب في مدرسة أي تك الثانوية المتقدمة للتكنولوجيا التطبيقية، والذي حصل على مجموع 977 من 1000 بنسبة 97.7%، في تخصص يجمع بين التكنولوجيا الحديثة والدراسة الأكاديمية، أن دخوله لهذه المدرسة كانت تجربة مهمة في حياته.

وتابع: "كانت السنة كلها صعبة، لكن الأشهر الثلاثة الأخيرة كانت الأصعب حقًا.. لأننا كنا ندرس تكنولوجيا المعلومات وتخصص تطوير تطبيقات الموبايل، فكنت أذاكر لمنهج المدرسة، وفي نفس الوقت أذاكر للتخصص، وهذا يتطلب جهدًا كبيرًا بالإضافة إلى أنني كنت أعمل على تطوير مهاراتي".

دور الأسرة في حياة حمدي

وعن دور أسرته، قال حمدي: "أكثر شخص كان مصر دعم لي هو والدي، الذي كان معي في كل خطوة لأنه يعمل مدرس لغة عربية، وكان يسهر معي حتى ليلة الامتحان كما أن البيت كان له دور كبير لأنه وفر لي جوًا هادئًا للمذاكرة".

وعن خططه المستقبلية، قال حمدي في تصريح خاص: "أتمنى أن أعمل في شركة دولية، وأن ألتحق بكلية هندسة أو كلية تكنولوجيا، وأريد أن أستمر في تطوير نفسي في المجال الذي أحبه".

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2025

وكان محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد اليوم الأحد 13 يوليو 2025، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية للدور الأول للعام الدراسي 2024 / 2025، بنسبة نجاح عامة بلغت 70.47%، وذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات.

وأكد الوزير أن التعليم الفني يمثل المستقبل الحقيقي لمصر، ويعد ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الشاملة ضمن رؤية مصر 2030، لما له من دور محوري في تأهيل كوادر مدربة ومؤهلة تقنيًا ومهنيًا لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي. وأشار إلى استمرار التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتحديث البرامج الدراسية بالشراكة مع الجهات الصناعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.