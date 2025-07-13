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ثقافة وفنون

مي فاروق تطرح أغنيتها السابعة من أحدث ألبوماتها "تاريخي"

مي فاروق.فيتو
مي فاروق.فيتو

طرحت النجمة مى فاروق، أحدث أغنياتها بعنوان "ضحكت فجأة" وهى الأغنية السابعة من أغنيات ألبومها الجديد "تاريخى" والذى بدأت فى إطلاقه مع بداية العام، أغنية "ضحكت فجأة"، الأن علي اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو.

وتأتي الأغنية من كلمات: تامر حسين، وألحان: تامر عاشور، وتوزيع موسيقى: نادر حمدى، ومن توزيع شركة “ديجيتال ساوند”.

ألبوم مي فاروق الجديد


أغنية "ضحكت فجأة"، تحمل الطابع الرومانسى، وتعبر عن حالة حب خاصة، مليئة بالمشاعر الصادقة من فتاة لحبيبها، لدرجة أنها تعيش معه فى كل لحظات حياتها، وتسرح بخيالها فيه، ويظهر تأثير ذلك عليها وهو بعيد عنها وأثناء وجودها مع أصدقائها.

يذكر أن الفنانة مي فاروق كانت قد طرحت من قبل أغنيتها الأولى من ألبومها"تاريخى"  وكانت بعنوان "باركوا " كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وإخراج باسم دوما، والثانية "سلطانة " كلمات عبد الرحمن محمد، وألحان مدين، وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وإخراج الفنان محمد العمروسى، فى أول تجربة إخراجية له مع الأغنيات، والثالثة "ميزنى"، كلمات تامر حسين، وألحان تامر عاشور، وتوزيع موسيقى أحمد إبراهيم، والرابعة "كان نفسي أقابلك"، كلمات تامر حسين، وألحان محمد النادي، وتوزيع موسيقى يحيى يوسف، والخامسة "اللى شافنا"، كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع موسيقى هانى يعقوب، والسادسة"بنات الخلق"، كلمات عبد الرحمن محمد، وألحان مدين، وتوزيع موسيقى يحى يوسف.

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ألبوم مي فاروق ألبوم مي فاروق الجديد الفنان محمد العمروسي تامر حسين تامر عاشور نادر حمدي

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