الأحد 13 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

رامي صبري ينتهي من تصوير فيديو كليب من ألبومه الجديد وهذا موعد طرحه

رامي صبري، فيتو
رامي صبري، فيتو

انتهى المطرب رامي صبري، من تصوير فيديو كليب جديد ضمن أحدث ألبوماته الغنائية “أنا بحبك انت” في إحدى الدول الأوربية تمهيدا لطرحه. 

ألبوم رامي صبري الجديد 

ويطرح رامي صبري، الفيديو كليب الذي انتهي من تصويره مؤخرا ومن ألبوم أنا بحبك انت يوم 17 يوليو، ويأتي ذلك الكليب بعد طرح الكليب الرئيسي للألبوم الأسبوع الماضي. 

وكان المطرب رامي صبري، طرح فيديو كليب أغنية “أنا بحبك انت” الأغنية الرئيسية لأحدث ألبوماته الغنائية وذلك على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

أغنية رامي صبري الجديدة “أنا بحبك انت” من كلمات أمير طعيمة وألحان رامي صبري وتوزيع أسامة الهندي. 

وكشف النجم رامي صبري عن تفاصيل ألبومه الجديد  الذي يأتي بعنوان “أنا بحبك أنت”، ومن المقرر طرحه يوم 17 يوليو الجاري، عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” والمنصات الموسيقية المختلفة. 

ويضم ألبوم رامي صبري الجديد 10 أغنيات متنوعة، يتعاون خلالها مع مجموعة مميزة من الشعراء والملحنين والموزعين. 

 

ومن الشعراء يتعاون رامي صبري مع كل من: تامر حسين، أمير طعيمة، محمد عاطف، عمرو المصري، وغيرهم. 

 

فيما يتعاون مع الملحنين والموزعين  مدين، عمرو الخضري، حسام حبيب، طارق توكل، أسامة الهندي، وآخرون.

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