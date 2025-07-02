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ثقافة وفنون

"أنا بحبك أنت"، التفاصيل الكاملة لألبوم رامي صبري الجديد وموعد طرحه

رامي صبري، فيتو
رامي صبري، فيتو

كشف النجم رامي صبري عن تفاصيل ألبومه الجديد والذي يأتي بعنوان “أنا بحبك أنت”، ومن المقرر طرحه يوم 17 يوليو الجاري، عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” والمنصات الموسيقية المختلفة. 

ألبوم رامي صبري الجديد  

ويضم ألبوم رامي صبري الجديد 10 أغنيات متنوعة، يتعاون خلالها مع مجموعة مميزة من الشعراء والملحنين والموزعين. 

ومن الشعراء يتعاون رامي صبري مع كل من: تامر حسين، أمير طعيمة، محمد عاطف، عمرو المصري، وغيرهم. 

فيما يتعاون مع الملحنين والموزعين مع كل من: مدين، عمرو الخضري، حسام حبيب، طارق توكل، أسامة الهندي، وآخرون. 

تفاصيل أغاني ألبوم رامي صبري الجديد 

وتأتي تفاصيل ألبوم رامي صبري الجديد كالتالي: 

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