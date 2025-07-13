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حوادث

تأجيل محاكمة 23 متهمًا في قضية "اللجان النوعية بمدينة نصر" لـ27 سبتمبر

محكمة
محكمة

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 23 متهمًا في القضية رقم 18739 لسنة 2024 جنايات أول مدينة نصر، المعروفة إعلاميًا بـ"قضية اللجان النوعية بمدينة نصر"، لجلسة 27 سبتمبر المقبل، لاستكمال إجراءات المحاكمة.

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وجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات تتعلق بقيادة والانضمام لجماعة إرهابية اتخذت العنف وسيلة لتحقيق أهدافها، خلال الفترة من عام 2020 وحتى 21 سبتمبر 2021.

وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني توليا قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية، التي تسعى لتغيير نظام الحكم بالقوة، مستخدمة في ذلك الترويع والتهديد وتعريض حياة وأمن المواطنين والمجتمع للخطر، مع استهداف مؤسسات الدولة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأوضحت النيابة أن التنظيم استخدم وسائل عنف لإحداث ضرر بالمباني والأملاك العامة والخاصة، وعرقلة عمل السلطات العامة، وتعطيل تنفيذ القوانين والدستور.

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