وزير الزراعة يزف بشرى سارة بشأن إنتاج السكر هذا العام

أعلن الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر على وشك تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من السكر خلال العام الحالي، وذلك بفضل الطفرة التي شهدتها الزراعة الحديثة وتطوير الميكنة الزراعية.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم” أن التوسع في زراعة البنجر ساهم بشكل كبير في هذا الإنجاز، حيث تم زراعة أكثر من 150 ألف فدان إضافي مقارنة بالعام الماضي.

استهلاك 3.1 مليون طن.. والمخزون يغطي 10 أشهر

وأشار الوزير إلى أن استهلاك مصر السنوي من السكر يبلغ نحو 3.1 مليون طن، مؤكدًا أن الإنتاج المحلي هذا العام سيُغطي هذا الطلب بشكل كامل.

كما كشف عن وجود مخزون استراتيجي من السكر يكفي لأكثر من 10 أشهر، مما يسمح لمصر ليس فقط بالاكتفاء الذاتي، بل أيضًا بالدخول إلى سوق التصدير.

16 شركة محلية تنتج السكر

وأكد فاروق أن 16 شركة مصرية تعمل حاليًا في مجال إنتاج السكر، في إطار منظومة وطنية تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

هدف أوسع: تقليل الفجوة الاستيرادية في كل المحاصيل

واختتم وزير الزراعة تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة تعمل بخطة شاملة لتقليل الفجوة الاستيرادية في كافة المحاصيل الاستراتيجية، من خلال تحديث أساليب الزراعة، وزيادة الرقعة المزروعة، ودعم الفلاحين بالتقنيات الحديثة.



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