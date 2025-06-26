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اقتصاد

شعبة المواد الغذائية: توقعات بإنتاج 2.5 مليون طن سكر بنهاية موسم البنجر

السكر
السكر

قال حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية إن  مصر حققت طفرة تاريخية في إنتاج بنجر السكر،  ونتائج مبشرة للمستهلك والتاجر على حد سواء.

وأضاف: نُثمن بشدة ما تحقق خلال موسم 2025 من طفرة في زراعة وتوريد بنجر السكر، حيث استقبلت المصانع المصرية حتى منتصف يونيو أكثر من 12 مليون طن بنجر من إجمالي مساحات تجاوزت 551 ألف فدان، في مؤشر قوي على أن الدولة تمضي بخطى واثقة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر خلال الأعوام القليلة المقبلة.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز يعكس نجاح السياسات الزراعية الأخيرة، لا سيما بعد إعلان زيادة سعر التوريد إلى 2400 جنيه للطن، وهو ما حفّز المزارعين على التوسع في الزراعة، لتصل المساحة المزروعة إلى 780 ألف فدان لأول مرة في تاريخ مصر.

وتابع: كما يُعد تسجيل منطقة توشكى لأعلى إنتاجية في الفدان بمتوسط 45.7 طنًا دليلًا على الإمكانات الواعدة للأراضي الجديدة، وما يمكن أن تسهم به في تأمين احتياجات السوق المحلي.

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وقال إن هذا الإنتاج القياسي من البنجر، المتوقع أن يُنتج 2.5 مليون طن سكر بنهاية الموسم، إلى جانب إنتاج قصب السكر، سيُقلّص بشدة من الاعتماد على الاستيراد، وقد ظهر ذلك بالفعل في تراجع واردات السكر بنسبة 54% خلال الربع الأول من 2025.

وأوضح أن هذا التحول في سوق السكر سينعكس بشكل إيجابي على أسعار التجزئة واستقرار الأسواق، حيث بدأت الأسعار فعليًا بالانخفاض لتصل إلى نحو 35 جنيهًا للكيلوجرام مقابل 60 جنيهًا في ذروة الأزمة نهاية 2023.

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وودعى إلى الاستمرار في دعم المُزارع المحلي وتشجيع التصنيع الزراعي، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي من جهة، وحماية المستهلك والتاجر الوطني من تقلبات السوق العالمية من جهة أخرى.

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