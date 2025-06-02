مراحل تحويل البنجر إلى سكر، جولة داخل مصنع السكر في الدقهلية (فيديو وصور)

أجرت "فيتو" بثًا مباشرًا من داخل شركة الدقهلية لصناعة وتكرير السكر بمدينة بلقاس، في جولة ميدانية رافقت خلالها اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، خلال زيارته التفقدية اليوم الإثنين للمصنع، وذلك للاطلاع على مراحل إنتاج السكر من محصول البنجر، والتعرف على إمكانيات المصنع الإنتاجية.

استقبال رسمي وشرح تفصيلي



استقبل المحافظ كل من الدكتور ممدوح أبو القاسم، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة الشركة، والدكتور محمود نور الدين، رئيس المصانع، والمهندس قنديل محمد، نائب رئيس المصانع، إلى جانب حضور المهندس محمد السيد، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، وغادة الحمادي، رئيس مركز ومدينة بلقاس.

واستمع "مرزوق" لشرح مفصل عن دورة إنتاج السكر من البنجر، والتي تبدأ من استقبال البنجر الخام مرورًا بمراحل الغسيل والفرم والاستخلاص، وصولًا إلى إنتاج السكر النهائي. كما تعرف على المنتجات الثانوية التي يتم استخراجها من البنجر، وتشمل: السكر الخام، المولاس، وأعلاف عالية الجودة يتم تصديرها للدول الأوروبية.

جولة داخل خطوط الإنتاج



وخلال جولته داخل خطوط الإنتاج، أبدى محافظ الدقهلية إعجابه بجودة المنتج النهائي، مشيدًا بكفاءة تشغيل المصنع، ومستوى النظافة والتنظيم داخل الأقسام المختلفة. وأعرب عن فخره بهذا "الصرح العملاق"، واصفًا إياه بأنه من أكبر مصانع إنتاج السكر في الشرق الأوسط، وواحد من أعمدة الصناعة الوطنية.

دعم المحافظ للصناعة المحلية



وأكد المحافظ دعمه الكامل للمصنع، مشيرًا إلى أهمية تذليل العقبات التي تواجهه، بدءًا من رصف الطرق المؤدية إليه، ووصولًا إلى تشجيع المزارعين على زراعة البنجر لزيادة الإنتاج المحلي. كما أعلن عن قرب افتتاح فرع للبنك الزراعي المصري بمنطقة قلابشو، استجابة لمطالب المزارعين والمواطنين، بهدف تسهيل الخدمات التمويلية والتجارية.

الصناعات الزراعية قاطرة التنمية



وشدد "مرزوق" على أن الصناعات الزراعية، وعلى رأسها صناعة السكر من البنجر، تمثل مستقبل الصناعة المصرية وقاطرة التنمية للاقتصاد الوطني. وأوضح أن هذه الصناعات تساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وزيادة الصادرات، وتوفير العملة الأجنبية، فضلًا عن توفير آلاف فرص العمل للشباب ورفع قيمة الجنيه المصري.

يُذكر أن شركة الدقهلية لصناعة وتكرير السكر تمتلك اثنين من المصانع على مساحة 316 فدانًا، بطاقة استيعابية تبلغ 24 ألف طن بنجر يوميًا، وطاقة إنتاجية تصل إلى 3,500 طن سكر يوميًا، بإجمالي إنتاج سنوي يبلغ 2.5 مليون طن من البنجر. كما تنتج 130 ألف طن مولاس و140 ألف طن أعلاف سنويًا، وتوفر فرص عمل لنحو 1,500 عامل، وتخدم أكثر من 45 ألف مزارع يزرعون البنجر على مساحة 130 ألف فدان.

درع تقديري من الشركة



وفي ختام الزيارة، قام الدكتور ممدوح أبو القاسم، رئيس مجلس إدارة شركة الدقهلية للسكر، بإهداء درع الشركة إلى اللواء طارق مرزوق، تقديرًا لدعمه المستمر للقطاع الصناعي والزراعي، وسعيه الدائم لزيادة الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر.





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