الأحد 13 يوليو 2025
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حوادث

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بالشيخ زايد

حادث تصادم
حادث تصادم

أُصيب 10 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص أمام هايبر وان بمدينة الشيخ زايد، وتم نقل المصابين إلى المستشفى بواسطة سيارات الإسعاف التي دفعت بها الجهات المعنية فور تلقي البلاغ.

 حادث تصادم ميكروباصين أمام هايبر وان

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود عدد من المصابين أمام هايبر وان، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث لمعاينة الموقف والتعامل مع المصابين.

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وكشفت التحريات الأولية أن الحادث أسفر عن إصابة 10 أشخاص، من بينهم عدد من المواطنين السودانيين، وقد تم تقديم الإسعافات الأولية لهم ونقلهم لتلقي الرعاية الطبية بالمستشفى.

وتقوم الجهات المختصة حاليًا بالتحقيق في ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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الشيخ زايد هايبر وان بالشيخ زايد حادث تصادم حادث غرفة عمليات النجدة

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