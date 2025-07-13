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حوادث

قرار قضائى بمحاكمة 54 متهمًا في قضية "الهيكل الإداري للإخوان"

محكمة
محكمة

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمقر محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 54 متهمًا في القضية رقم 14255 لسنة 2024 جنايات قسم أول مدينة نصر، والمعروفة إعلاميًا بـ"الهيكل الإداري للإخوان بمدينة نصر"، إلى جلسة 13 أكتوبر المقبل، وذلك للاطلاع وتقديم المستندات.

 

محاكمة 54 متهمًا في قضية "الهيكل الإداري للإخوان" 

 

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين، في غضون الفترة من عام 2013 وحتى 14 نوفمبر 2023، بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ومحافظات أخرى، تولى بعضهم قيادة جماعة إرهابية – جماعة الإخوان – بغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، من خلال تولي الهيكل الإداري للجماعة.

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ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين من الثاني وحتى الأخير تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم الكامل بأغراضها ووسائلها. 

كما نُسب إلى المتهمين الخامس والسادس، ومن الرابع والعشرين حتى السابع والعشرين، تهمة تمويل الإرهاب، من خلال تقديم أموال مع العلم باستخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية.

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الدائرة الثانية ارهاب الهيكل الإداري للإخوان الهيكل الإداري قيادة جماعة إرهابية قسم أول مدينة نصر

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