الأحد 13 يوليو 2025
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حوادث

القبض على قائد سيارة أخرج قدمه من الشباك أثناء القيادة بالبحيرة

القبض على قائد سيارة
القبض على قائد سيارة أخرج قدمه

كشفت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة "ربع نقل" بوضع قدمه اليسرى على الشباك حال سيره بأحد الطرق بالبحيرة، وضبط مرتكب الواقعة.

نفذ تصرف صادم أثناء القيادة 
نفذ تصرف صادم أثناء القيادة 
نفذ تصرف صادم أثناء القيادة  .. القبض على قائد سيارة أخرج قدمه من الشباك أثناء القيادة بالبحيرة 
نفذ تصرف صادم أثناء القيادة  .. القبض على قائد سيارة أخرج قدمه من الشباك أثناء القيادة بالبحيرة 


تابعت أجهزة الأمن، مقطع  فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، تضمن قيام قائد سيارة "ربع نقل" بوضع قدمه اليسرى على الشباك الجانبى حال سيره بأحد الطرق بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

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وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة وقائدها سائق - مقيم بدائرة المركز، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة  بقصد المزاح، وتم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

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