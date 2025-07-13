الأمن يكشف ملابسات فيديو إلقاء ماء ساخن على كلب بأسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يقوم بإلقاء ماء ساخن على كلب ضال من شرفة عقار بمحافظة أسيوط، ما أثار استياءً واسعًا بين رواد المنصات الإلكترونية.

اعتداء على كلب ضال بماء ساخن في أسيوط

وبعد الفحص والتحري، تم تحديد هوية الشخص الظاهر في المقطع، وتبين أنه عامل من ذوي الاحتياجات الخاصة، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو تيج، ويُعاني من إعاقة سمعية ونفسية.

المتهم من ذوي الاحتياجات الخاصة

وباستدعائه حضر برفقة نجل شقيقته، الذي أفاد بأن المتهم يُعاني من عدم الاتزان النفسي، وقد أقدم على الفعل دون إدراك لتبعاته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار التفاعل مع قضايا الرفق بالحيوان والحفاظ على القيم المجتمعية، مع مراعاة الحالة الإنسانية الخاصة للمتهم.

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