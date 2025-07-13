الأحد 13 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

متحدث الحكومة: لا تخفيف لأحمال الكهرباء رغم ارتفاع درجات الحرارة

الكهرباء، فيتو
الكهرباء، فيتو

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل بشكل سريع لمواجهة أي طارئ محتمل في الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، مشددًا على أن لا نية لـ تخفيف أحمال الكهرباء، مع توفير احتياجات المحطات من الوقود.

 

صيانة مستمرة لكفاءة محطات الكهرباء

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الاعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة”، أن خطة الصيانة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة مستمرة على مدار العام وليست مقتصرة على فصل الصيف، وذلك لضمان رفع كفاءة الاستخدام وتوفير احتياجات المواطنين والمؤسسات دون انقطاع.

 

طموح استراتيجي: 42% طاقة متجددة بحلول 2030

وأشار إلى أن الدولة تمتلك هدفًا طموحًا يتمثل في رفع نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وذلك من خلال إدخال مشروعات جديدة وربطها بالشبكة القومية، إلى جانب تعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، بما يسهم في تقليل التكلفة وضمان استدامة الإمداد الكهربائي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحكومة تخفيف احمال الكهرباء الكهرباء محطات الكهرباء ارتفاع درجات الحرارة مجلس الوزراء

مواد متعلقة

اجتماع حكومي لمتابعة تمويل المواد البترولية المطلوبة لتشغيل الكهرباء

بسبب الصيانة الدورية، قطع الكهرباء عن 3 قرى في نقادة بقنا

مدبولي يكشف موقف الحكومة من تخفيف أحمال الكهرباء وسحب الأموال الساخنة

الأكثر قراءة

شطب دعوى حبس إبراهيم سعيد أمام محكمة أسرة مصر الجديدة لغياب طليقته وبناته

نتيجة الدبلومات الفنية، مؤشرات كليات ومعاهد نظام 3 سنوات

الإعدام لإخواني اشترك مع آخرين في قتل اللواء نبيل فراج

معسكر الأهلي في تونس مهدد بالفشل لهذه الأسباب

بموت ألحقوني، استغاثة الشاب الباكي تثير حزن المصريين، والنشطاء: مبتلى بمرض سيدنا أيوب

زغلول صيام يكتب: عندما يعسكر الأهلي والمصري في تونس وبيراميدز في تركيا تأكد أن «خيبتنا» ثقيلة!

الأهلي يفاوض كولر لإنهاء أزمة الشرط الجزائي

بمشاركة محمد صلاح، ليفربول يتقدم على بريستون 1-0 في الشوط الأول

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد 13 يوليو 2025

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد

استقرار أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلية

كيف تستعلم عن مقر لجنتك الانتخابية من خلال تطبيق الهاتف المحمول؟

المزيد

انفوجراف

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الصلاة بـ "الهارد جيل"؟، أمينة الفتوى تحسم الجدل

حديث نبوي عن شهر صفر، تعرف عليه

تفسير رؤية شخص يشرب الخمر في المنام وعلاقتها بتحذير من خسارة محتملة

المزيد
الجريدة الرسمية