متحدث الحكومة: لا تخفيف لأحمال الكهرباء رغم ارتفاع درجات الحرارة

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل بشكل سريع لمواجهة أي طارئ محتمل في الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، مشددًا على أن لا نية لـ تخفيف أحمال الكهرباء، مع توفير احتياجات المحطات من الوقود.

صيانة مستمرة لكفاءة محطات الكهرباء

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الاعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة”، أن خطة الصيانة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة مستمرة على مدار العام وليست مقتصرة على فصل الصيف، وذلك لضمان رفع كفاءة الاستخدام وتوفير احتياجات المواطنين والمؤسسات دون انقطاع.

طموح استراتيجي: 42% طاقة متجددة بحلول 2030

وأشار إلى أن الدولة تمتلك هدفًا طموحًا يتمثل في رفع نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وذلك من خلال إدخال مشروعات جديدة وربطها بالشبكة القومية، إلى جانب تعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، بما يسهم في تقليل التكلفة وضمان استدامة الإمداد الكهربائي.

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