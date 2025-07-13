الأحد 13 يوليو 2025
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محافظات

بسبب الصيانة الدورية، قطع الكهرباء عن 3 قرى في نقادة بقنا

قطع الكهرباء،فيتو
قطع الكهرباء،فيتو

أعلنت الوحدة المحلية لمجلس مدينة نقادة، غرب محافظة قنا، فصل التيار الكهربائي عن مغذي الشيخ علي وذلك لإجراء أعمال صيانة دورية.

المناطق المتأثرة في قنا

وأضاف بيان الوحدة المحلية، أن المناطق التى سوف تتأثر بالانقطاع هى: "كوم الضبع-الشيخ على-قرية طوخ" وذلك اليوم “الأحد” من الساعة السادسة حتى الثامنة صباحا.

وطالبت الوحدة الأهالي بضرورة توفير احتياجاتهم خلال فترة الإنقطاع لحين عودة التيار عقب الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية، وتم تخصيص أرقام الشكاوى.

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أعمال الصيانة الدورية فصل التيار الكهربائي قنا قرية طوخ محافظة قنا مدينة نقادة

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