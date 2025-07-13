القبض على قائد سيارة لأداء حركات استعراضية وترويع المواطنين بالبحيرة
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ربع نقل" بأداء حركات استعراضية بالبحيرة.. وضبط مرتكب الواقعة.
تابعت أجهزة وزارة الداخلية، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى.. تضمن قيام قائد سيارة "ربع نقل" بآداء حركات استعراضية بطريق “الإسكندرية - القاهرة” الزراعى بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة معرضًا حياته والمواطنين للخطر.
حركات استعراضية وترويع المواطنين بالبحيرة
وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة وقائدها سائق "يحمل رخصة قيادة منتهية" - مقيم بدائرة المركز.
وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة بقصد الاستعراض وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.
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