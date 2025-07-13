الأولى مكرر تجاري بالدبلومات الفنية: التفوق ليس حكرًا على مسار تعليمي معين (فيديو)

شهد منزل الطالبة ندى محمد رمضان أبو اليزيد قطب، بمدينة طنطا في محافظة الغربية حالة من الفرحة العارمة بعد إعلان حصولها على المركز الأول مكرر على مستوى الجمهورية في الدبلومات الفنية - الشعبة التجارية خمس سنوات، بمجموع 493 درجة بنسبة 98.6%.

ندى، ابنة محافظة الغربية، روت لـ"فيتو" تفاصيل اللحظة التي غيّرت مجرى حياتها، قائلة:"كنت نايمة وفجأة صحيت على مكالمة من محافظ الغربية، قال لي إني الأولى على الجمهورية.. مصدقتش، وقعدت أصرخ من الفرحة، صحيت كل اللي في البيت، وكلمت بابا ورجع من الشغل على طول".

ورغم أن أسرتها كانت تتمنى لها دخول الثانوية العامة، فإن ندى كانت صاحبة القرار في اختيار التعليم الفني، حيث قالت بثقة:"أنا اللي اخترت.. قلت لهم هدخل ثانوي فني وهتفوق فيه، بدل ما أكون طالبة عادية في الثانوية العامة، والحمد لله قراري كان في محله".

وأكد والدها، محمد رمضان، أن ندى كانت دائمًا متفوقة منذ الصغر، وأن العائلة احترمت قرارها ودعمتها، مضيفًا: "ندى كانت من الأوائل دايمًا، وفعلًا شرفتنا".

ندى لم تنسَ دعم أسرتها وخطيبها، قائلة: "بابا وخطيبي كانوا أكبر داعم ليا، وخطيبي كان دايمًا بيشجعني وبيقولي هتطلعي الأولى، وبابا وعدني بـ آيفون هدية.. والحمد لله اتحقق الوعد".

وتطمح ندى في استكمال مشوارها الدراسي بالالتحاق بكلية التجارة، مؤكدة أن التفوق ليس حكرًا على مسار تعليمي معين، بل هو نتاج الإصرار والإرادة.

الجدير بالذكر أن ندى ليست الوحيدة التي تلقت وعدًا بهدية ثمينة بعد تفوقها، حيث حصل الطالب محمد، الأول على الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، على آيفون أيضًا كهدية من أسرته تقديرًا لنجاحه وتفوقه الدراسي.

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