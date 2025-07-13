لماذا تنتج الأدوية في أشكال صيدلية مختلفة كالحقن والأقراص؟، هيئة الدواء تجيب

أكدت هيئة الدواء المصرية أن الأدوية يتم إنتاجها في أشكال صيدلية مختلفة مثل الأقراص، الكبسولات، البودرة، والمحاليل الفموية والحقن. ​

الأشكال الصيدلانية للدواء

وقالت هيئة الدواء المصرية، إن الأشكال الصيدلانية للدواء هي مزيج من المواد الدوائية والمواد المساعدة لتسهيل تحديد الجرعة وإعطاء الدواء وتوصيله إلى المريض.

أكدت هيئة الدواء المصرية أن الأشكال الصيدلية تعتبر الآلية التي يتم من خلالها توصيل جزيئات الدواء او المكونات الدوائية الفعالة لمناطق التأثير داخل الجسم لتحقيق أقصى استفادة مرجوة وأقل آثار جانبية. ​

كانت حذرت هيئة الدواء المصرية من تناول الأدوية المغشوشة، مشيرة إلى أن الأدوية المغشوشة المتدنية الجودة مشكلة عالمية تؤثر على جميع مناطق العالم، وقد تؤدي إلى أضرار صحية جسيمة وفشل في علاج العديد من الأمراض.​

شراء الأدوية من مصادر غير مرخصة وغير موثوقة



وقالت هيئة الدواء المصرية إنه عند شراء الأدوية من مصادر غير مرخصة وغير موثوقة، تزداد احتمالية الحصول على أدوية مزيفة، لم تمر بعمليات التقييم والرقابة الصارمة.​

ما الأدوية المزيفة؟

وأكدت أن الأدوية المزيفة قد تحتوي على مكونات ذات جودة منخفضة أو بجرعات خاطئة وتحمل معلومات تعريفية مزيفة بشكل احتيالي، مشيرة إلى أنها تحتوي على عبوات مزيفة أو تركيزات أقل من المادة الفعالة.​

وشددت هيئة الدواء المصرية على ضرورة شراء الأدوية من الصيدليات؛ لأنها المصدر الآمن لتوفير دواء بجودة وفاعلية ومأمونية عالية.​

وناشدت هيئة الدواء المصرية المواطنين عند وجود أي أدوية مغشوشة يجب الإبلاغ عن طريق البلاغ الإلكتروني "مخالفة" على الموقع الرسمي لهيئة الدواء المصرية، أو عن طريق الخط الساخن ١٥٣٠١​.

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