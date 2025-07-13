الأحد 13 يوليو 2025
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محافظات

وفد التنمية المحلية يبحث سبل تعزيز الحوكمة وجودة الخدمات بكفر الشيخ

اجتماع محافظ كفرالشيخ
اجتماع محافظ كفرالشيخ مع وفد وزارة التنمية المحلية

 عقد اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، اجتماعًا مع وفد وزارة التنمية المحلية، لمناقشة ملفات تقييم الأداء ومتابعة الخدمات داخل الوحدات المحلية، وتحقيق أعلى مستويات جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر،  السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بوزارة التنمية المحلية.

 

  • تفاصيل اللقاء

وتناول اللقاء سبل تفعيل الإجراءات التصحيحية وفقًا لتوجهات الدولة نحو تعزيز الحوكمة والشفافية، لصالح جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

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وأكد اللواء علاء عبد المعطي  محافظ كفرالشيخ دعمه الكامل لجهود الوزارة في تعزيز الرقابة وتطوير الأداء، مشيدًا بالدور الفاعل الذي تقوم به القطاعات الخدمية، لضمان تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

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الخدمات التنمية المحلية كفر الشيخ المواطنين

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