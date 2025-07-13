أزهرية كفر الشيخ: انطلاق أعمال تصحيح أوراق مواد الشهادة الثانوية

انطلقت، اليوم الأحد، أولى فعاليات سير العمل بمراكز تصحيح مواد الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول 2024/ 2025م، بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، وسط أجواء هادئة ومستقرة.

وقد تفقد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، مركز تصحيح العلوم الشرعية المنعقد بمعهد فتيات كفر الشيخ الثانوي، بحضور موسى فرج موسى، موفد لجنة النظام والمراقبة بقطاع المعاهد الأزهرية، وذلك للاطمئنان على مدى انتظام سير العمل بالمركز دون عائق.

تفاصيل أعمال التصحيح

كما شهد انطلاق العمل بمركزي تصحيح المواد الثقافية، والعربية المنعقدان بمعهدي كفر الشيخ الإعدادي والثانوي بنين؛ وفد الإشراف العام على سير التصحيح بالمنطقة كلٌ من الدكتور أشرف المليجي، والدكتور محمد الجوهري، وأحمد عادل أحمد، برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، للوقوف على مدى الالتزام بالتعليمات النهائية للتصحيح وإبلاغها للمصححين.

وخلال جولته حرص رئيس المنطقة على الالتقاء برؤساء المراكز والمساعدين للتوجيه بتوفير كل سبل الراحة بقاعات التصحيح مراعاةً لعوامل الجو، كما تناقش مع المُصححين والمراجعين الفنيين للتأكيد على مراعاة الدقة التامة عند تصحيح الأوراق، وعدم ترك أي إجابات محتملة دون تقدير، والتنويه على أن نموذج الإجابة يعد استرشاديًا ويجب وضعه أمام أعين المصحح طوال تصحيح الأوراق وعدم الاعتماد على الذاكرة فقط.

هذا وترأس سير العمل بمركز تصحيح المواد الشرعية الشيخ حمام عطية سعد، شيخ معهد كفر الشيخ الثانوي بنين، ويساعده بالمركز كلٌ من راضي عبد الجواد- محمود أبو حطب، كما يترأس العمل بمركز تصحيح المواد الثقافية إيهاب زغلول، ويساعده أشرف عبد الوهاب، ومحمد الصغير، بينما يترأس مركز تصحيح المواد العربية السيد الغنام، ويساعده بالمركز محمد مجدي عبد المعطي، ومحمد فوزي جاد.

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