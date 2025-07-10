تقدم 7 مرشحين بأوراق ترشحهم لخوض انتخابات مجلس الشيوخ عن محافظة شمال سيناء، وذلك في ختام اليوم الأخير لتلقي طلبات الترشح بمقر لجنة الانتخابات في محكمة شمال سيناء الابتدائية بمدينة العريش.

7 مرشحين يتقدمون بأوراقهم لخوض انتخابات مجلس الشيوخ بشمال سيناء

وجاءت الأسماء على النحو التالي:

سامي العزازي، رجل أعمال، مرشح عن حزب حماة الوطن، ويخوض الانتخابات على المقعد الفردي بالمحافظة تحت رمز التاج.

منصور الرياضي، أخصائي اجتماعي من مدينة بئر العبد، يخوض الانتخابات مستقلًا، واختار رمز الأسد.

المهندس سامي الهواري، مدير عام الثروة السمكية بشمال سيناء، يخوض السباق كمستقل تحت رمز الصقر.

صبري محمد سلامة، ناشط سياسي من قبيلة السماعنة بمنطقة غرب بئر العبد، وترشح بصفة مستقلة.

المهندس أحمد يونس، تقدم بأوراقه دون إعلان انتماء حزبي، ويخوض الانتخابات كمستقل.

الدكتور مصطفى المالح، أحد الشخصيات الأكاديمية، يخوض الانتخابات مستقلًا.

الدكتور حسام سليمان، مرشح حزب المؤتمر.



وكانت محكمة شمال سيناء الابتدائية قد استقبلت أوراق المرشحين على مدار 6 أيام متتالية، منذ فتح باب الترشح في 5 يوليو الجاري وحتى اليوم الأربعاء 10 يوليو، وسط إجراءات تنظيمية مشددة.

ومن المقرر أن تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة الأولية بأسماء المرشحين غدًا الخميس، على أن تبدأ فترة الطعون من 14 إلى 16 يوليو، تليها مرحلة الدعاية الانتخابية في 18 يوليو وحتى موعد الصمت الانتخابي نهاية الشهر.

يذكر أن شمال سيناء لها مقعد واحد فقط بنظام الفردي في مجلس الشيوخ، ما يشعل المنافسة بين المرشحين، خاصة في ظل تباين الخلفيات والانتماءات الحزبية.

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