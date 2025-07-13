الأحد 13 يوليو 2025
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رئيس شركة الصرف الصحي بالاسكندرية يفتتح ورشة عمل حول ترشيد الطاقة الكهربائية

ورشة عمل حول ترشيد
ورشة عمل حول ترشيد الطاقة الكهربائية

شهدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية افتتاح ورشة عمل مكثفة حول ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، وذلك تحت إشراف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وبحضور اللواء "محمود نافع" رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، وعدد من القيادات التنفيذية.

 

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تُعقد الورشة خلال الفترة من 12 إلى 17 يوليو 2025، وتستضيف ممثلين عن عدد من شركات مياه الشرب والصرف الصحي التابعة للشركة القابضة من مختلف المحافظات، منها: "الإسكندرية، دمياط، مطروح، كفر الشيخ، الدقهلية، الغربية، المنوفية، الشرقية، القليوبية، شمال وجنوب سيناء، ومدن القناة".

ويأتي تنظيم الورشة في إطار حرص الشركة القابضة وشركاتها التابعة على ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، وخفض التكاليف التشغيلية، وتحقيق الاستدامة البيئية. وتتناول الورشة استعراض أعمال إدارات الطاقة في الشركات المشاركة، واستعراض الخطط التنفيذية للعام المالي 2024/2025، إلى جانب عرض آليات وحلول مبتكرة لترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها.

وأكد اللواء "محمود نافع" خلال كلمته في الافتتاح، أن ترشيد استهلاك الطاقة لم يعد خيارًا بل ضرورة استراتيجية، مشددًا على أهمية تكاتف الجهود بين جميع الشركات لتحقيق الأهداف الوطنية في هذا المجال، وتطبيق أفضل الممارسات التي تضمن الاستخدام الأمثل للطاقة وتعظيم العائد منها.

ومن المتوقع أن تخرج الورشة بعدد من التوصيات العملية والمقترحات التي من شأنها دعم توجهات الدولة في مجال ترشيد الطاقة، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي داخل شركات المياه والصرف الصحي، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني والبيئة.

 

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الصرف الصحي بالاسكندرية محمود نافع

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