4.5 مليون مشاهدة لأغنية "ما تقلقش" لـ عمرو دياب (فيديو)

احتلت أغنية “ما تقلقش” للنجم عمرو دياب من ألبومه الجديد “ابتدينا” المرتبة الثانية في قائمة تريند الموسيقى بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وذلك منذ طرح الألبوم يوم 3 يوليو الجاري.

أغنية ما تقلقش

وحققت أغنية “ما تقلقش” حتى الآن 4.5 مليون مشاهدة عبر موقع “يوتيوب".

الأغنية كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم.

وتقول كلمات أغنية “ما تقلقش”:

لأ، ما تقلقش انت أبدًا

لأ، ما تشغلش انت بالك

أقلق أنا وأتعب بدالك

فكرك أنا جاي في حياتك ليه؟

جاي أنسّيك أي ماضي

جاي أدلّع فيك وأراضي

أرضى بس لو انت راضي

طبعًا، أمال انت فاهم إيه؟

دي الدقيقة معاك بعمري

ياللي عمري، ما بتداش غير وانت جنبي

كل يوم يسألني قلبي

ما تقابلناش بدري ليه؟

دي الدقيقة معاك بعمري

ياللي عمري، ما بتداش غير وانت جنبي

كل يوم يسألني قلبي

ما تقابلناش بدري ليه؟

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