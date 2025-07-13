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محافظ الإسكندرية يزور مصابي حادث انهيار عقار العطارين بالمستشفى (صور)

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية بالمستشفى، فيتو

 قام الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، اليوم، بزيارة المصابين جراء انهيار عقار العطارين الذين يتلقون الرعاية الطبية بمستشفى خليل حمادة، للاطمئنان على حالتهم الصحية، ومتابعة تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم.

وخلال الزيارة، وجه المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لصرف التعويضات المستحقة للمصابين وأسرة حالة الوفاة، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم الدعم الكامل للمتضررين من الحادث.

كما شدد المحافظ على استمرار المتابعة الميدانية للحادث من كافة الجهات التنفيذية المختصة، لحين الانتهاء من رفع أنقاض عقار العطارين  والتأكد من سلامة العقارات المجاورة، واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لضمان أمن وسلامة المواطنين بالمنطقة.

جاء ذلك في إطار متابعته المستمرة لحادث انهيار عقار العطارين.

محافظ الإسكندرية يتابع تداعيات انهيار أجزاء من عقار بمنطقة العطارين

وكان قد باشر الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، أعمال كافة الأجهزة التنفيذية المعنية بموقع انهيار أجزاء من عقار كائن بشارع الخديوي، ناصية شارع صلاح الدين، بمنطقة العطارين بنطاق حي وسط.

وقد أسفر الحادث – وفقًا للبيانات الأولية – عن وفاة شخص وإصابة ٦ مواطنين، وتم على الفور إخطار الجهات المعنية، كما تم الدفع بقوات الحماية المدنية والإسعاف لرفع الأنقاض وإنقاذ المصابين.

وانتقل المحافظ إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، يرافقه قيادات مديرية أمن الإسكندرية، وقوات الحماية المدنية، ورئيس حي وسط، وكافة الجهات المعنية، لمتابعة الموقف عن قرب، وتوجيه التعامل الفوري مع آثار الانهيار.

وأوضح رئيس حي وسط أن العقار يقع في 138 شارع الخديوي – ناصية شارع صلاح الدين، وتبلغ مساحته نحو ٣٠٠ متر، ويتكون من دور أرضي وأربعة أدوار علوية، بالإضافة إلى جزء من دور خامس. ويضم العقار ٦ وحدات سكنية، إلى جانب أنشطـة تجارية في الدور الأرضي.

كما أشار إلى أن العقار مشغول بالسكان، وصادر بشأنه قرار رقم 103 لسنة 1993، يقضي بهدم الدور الرابع والجزء الخاص بالدور الخامس، مع ترميم باقي العقار.

وأكد محافظ الإسكندرية على استمرار المتابعة الدقيقة لحين الانتهاء من رفع الأنقاض بالكامل، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، وتشكيل لجنة هندسية لبحث ومراجعة ملف العقار.

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