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محافظات

5 صور ترصد آثار انهيار عقار العطارين بالإسكندرية

عقار الاسكندريه
عقار الاسكندريه

شهدت منطقة العطارين بوسط محافظة الإسكندرية اليوم الأحد، انهيار عقار بالمنطقة مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين.  

 

وحصلت فيتو على صور من انهيار عقار منطقة العطارين وسط محافظة الإسكندرية.

 

وجاءت أسماء المتوفين والمصابين في انهيار عقار شارع صلاح الدين بمنطقة العطارين المكون من 4 طوابق ودور أرضي بمحافظة الإسكندرية وهم: المتوفيان “مصطفى أحمد فؤاد 71 سنة سائق”، و“مجدي أحمد فؤاد عامل 65 سنة”. 

 

والمصابون هم: حنفية أحمد محمد المغربي 75 سنة، عادل منصور عباس 45 سنة، شاهنده عادل منصور 14 سنة، هدير محمد أحمد 13 سنة. 

 

وباشر الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، أعمال كافة الأجهزة التنفيذية المعنية بموقع انهيار أجزاء من عقار كائن بشارع الخديوي، ناصية شارع صلاح الدين، بمنطقة العطارين بنطاق حي وسط. 

وانتقل المحافظ إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، يرافقه قيادات مديرية أمن الإسكندرية، وقوات الحماية المدنية، ورئيس حي وسط، وكافة الجهات المعنية، لمتابعة الموقف عن قرب، وتوجيه التعامل الفوري مع آثار الانهيار.  

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الاسكندرية الفريق أحمد خالد العطارين

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