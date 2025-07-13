الأحد 13 يوليو 2025
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رياضة

وصول لاعبي برشلونة لبدء معسكر الإعداد للموسم الجديد (صور)

لاعبو برشلونة، فيتو
لاعبو برشلونة، فيتو

وصل لاعبو نادي برشلونة إلى مقر النادي اليوم الأحد من أجل بدء الاستعداد للموسم الكروي الجديد بقيادة المدير الفني هانز فليك.

ويشهد اليوم الأول من العمل تضمن إجراء الفحوصات الطبية قبل بدء التدريبات التي ستبدأ يوم الاثنين الساعة 6 مساءً.


 بدأ اللاعبون في الوصول إلى نادي برشلونة بسياراتهم منذ الساعة 8:03 صباحًا بتوقيت إسبانيا وكان المدرب  فليك أول الواصلين لتحية اللاعبين والترحيب بهم.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية فإن جميع اللاعبين الآن في برشلونة تحت تصرف فليك، ومستعدون لبدء حملة ناجحة جديدة.
 

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نادي برشلونة صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية هانز فليك برشلونة المدير الفني هانز فليك إجراء الفحوصات الطبية

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