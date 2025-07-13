أبرزها حضور 80 فنان محترف، التفاصيل الكاملة لحفل ختام كأس العالم للأندية

يقام اليوم الأحد حفل ختام كأس العالم للأندية المقام حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية قبل مباراة النهائي بين تشيلسي وباريس سان جيرمان.

تفاصيل حفل ختام كأس العالم للأندية

وبحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا سيكون قبل انطلاق المواجهة المرتقبة بين تشيلسي وباريس سان جيرمان سيحظى المشجعون بفرصة لمشاهدة عرض ما قبل انطلاق المباراة والذي تتخلّله موسيقى عالمية وألعاب الإنارة، بالإضافة إلى توجيه التحية للدولة المضيفة.

وأضاف: "يُرجى من المشجعين الذين سيتواجدون في الملعب الوصول باكرًا للاستمتاع بالعدّ التنازلي لانطلاق المباراة وبالعرض، هذا العرض المُنتَج يجمع 80 فنّانًا محترفًا وينقسم إلى ثلاثة أجزاء أوّلها العدّ التنازلي لانطلاق المباراة النهائية كأس العالم للأندية ومن ثمّ أداء نشيد الفيفا الرسمي الجديد ويُختتم بتوجيه تحية إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاستضافتها كأس العالم للأندية".

وتابع: "ومن بين النجوم المشاركين، نخصّ بالذكر روبي ويليامز، السفير الموسيقي لدى فيفا وأحد أشهر النجوم بالإضافة إلى أيقونة الموسيقى الشعبية لاورا باوسيني".

واستطرد: "في تحية إلى الدولة المستضيفة للبطولة، سيُعزَف النشيد الوطني للولايات المتحدة الأمريكية يُرافقه عرض عسكري، بالإضافة إلى تحليق للطائرات فوق الملعب وألعاب نارية ستشعل الأجواء في الملعب وتلهب حماسة المشجعين لاستقبال الفريقين على أرضية الملعب".

وأوضح بيان "فيفا" أنه لزيادة المتعة سيقوم المذيع الأسطوري مايكل بافر بتقديم الفريقين المتأهلين إلى المباراة النهائية بعبارته الشهيرة "Let’s get ready to rumble!".

ينطلق المهرجان ما قبل المباراة النهائية لكأس العالم للأندية عند دخول اللاعبين إلى أرضية الملعب من أجل الاستمتاع بالمجد والعواطف الجياشة التي ستغرمهم نتيجة وصولهم إلى هذا النهائي التاريخي.

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