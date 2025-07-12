السبت 12 يوليو 2025
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رياضة

موعد مباراة نهائي كأس العالم للأندية بين باريس سان جيرمان وتشيلسي

تشيلسي
تشيلسي

كأس العالم للأندية، مباراة مرتقبة تنتظر تشيلسي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

ويحتضن ملعب ميتلايف مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

موعد نهائى كأس العالم للأندية

وتنطلق مباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في نهائي كأس العالم للأندية 2025، غدا الأحد 13 يوليو 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد تشيلسي 

وحصلت شبكة "DAZN" على حقوق بث مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2025، بشكل مجاني، ويتم نقل كافة المباريات من خلالها، وتنقل أيضًا على القمر الصناعى نايل سات عبر قناة إم بي سي مصر 2.

وكان باريس سان جيرمان حجز مقعده في المباراة النهائية في مونديال الأندية للمرة الأولي في تاريخه بعدما حقق فوزًا عريضًا على ريال مدريد الإسباني برباعية نظيفة في الدور نصف النهائي.

كما حقق فريق تشيلسي فوزًا مثيرًا على فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون مقابل سجلهما الوافد الجديد جواو بيدرو في  الدور نصف النهائي.

المباراة النهائية في بطولة كأس العالم للأندية

وتعد هذه المرة الثالثة التي ينجح فيها تشيلسي بالوصول إلى المباراة النهائية في بطولة كأس العالم للأندية، بعدما وصل إلى نهائي نسخة 2012 ونهائي نسخة 2021.

وخسر تشيلسي نهائي نسخة 2012 التي أقيمت في اليابان أمام كورينثيانز البرازيلي بهدف نظيف سجله البيروفي باولو جيريرو.

فيما توج تشيلسي بأول ألقابه في كأس العالم للأندية في نسخة 2021 التي أقيمت بدولة الإمارات علي حساب بالميراس البرازيلي  بنتيجة 2-1.

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