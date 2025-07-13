جهود مكثفة لضبط كافة مخالفات المرور في مصر

تبذل الأجهزة المعنية منذ سنوات جهودا مكثفة لضبط حركة المرور وردع المخالفين عبر منظومة متكاملة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة وتشريعات مشددة، لكن رغم الجهود المستمرة، ما زالت مخالفات المرور في مصر تمثل تحديًا يوميًا يواجه الشارع والمواطن.





أبرز أنواع المخالفات المرورية

تشمل قائمة المخالفات الأكثر شيوعًا في مصر: السير عكس الاتجاه، تخطي السرعة المقررة، عدم استخدام حزام الأمان، استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، الوقوف صف ثاني أو في أماكن غير مخصصة للانتظار، كسر الإشارة الحمراء.

وتتفاوت الغرامات وفقًا لطبيعة المخالفة، حيث تبدأ من 100 جنيه وتصل في بعض الحالات إلى 5 آلاف جنيه، فضلًا عن إمكانية سحب الرخصة أو الحبس في المخالفات الجسيمة.

التكنولوجيا في خدمة الرقابة مخالفات مرورية مصر

وقامت وزارة الداخلية بتطوير أنظمة إلكترونية لرصد المخالفات دون تدخل بشري، عبر كاميرات مراقبة عالية الدقة موزعة في عدد كبير من المحاور، بالإضافة إلى إطلاق بوابة إلكترونية للاستعلام عن قيمة المخالفات المرورية وسدادها بسهولة من خلال الإنترنت أو المحافظ الإلكترونية.

حملات مرورية يومية لضبط الشارع

وفي ذات السياق، تواصل الإدارة العامة للمرور تنفيذ حملات مكثفة على مدار الساعة لضبط المركبات المخالفة وسائقي النقل الثقيل والتكاتك غير المرخصة، بالتنسيق مع إدارات المرور في المحافظات، وأسفرت الحملات مؤخرًا عن تحرير آلاف المخالفات المرورية.

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