صرف صحي الإسكندرية تستقبل وفد مشروع تحسين توعية المياه بمصرف كيتشنر

استقبلت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية برئاسة اللواء "محمود نافع" رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وفدًا من مشروع تحسين توعية المياه بمصرف كيتشنر بمحافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ، والممول من قرض بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، بالإضافة إلى منحة الاتحاد الأوروبي (EU).

وذلك في إطار تبادل الخبرات بين الشركات الشقيقة تحت رعاية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

جاءت الزيارة بهدف الاطلاع على أعمال التشغيل والصيانة وإدارة الحمأة داخل محطة معالجة الصرف الصحي التنقية الشرقية الإسكندرية، كنموذج ناجح في تطبيق الممارسات الفنية والتشغيلية الحديثة.

وقد شملت الزيارة جولة ميدانية داخل أقسام المحطة المختلفة، حيث تم عرض الأساليب المتبعة في التشغيل اليومي، ومتابعة المعالجة الثلاثية، وتقنيات إدارة الحمأة، بالإضافة إلى مناقشة تحديات التشغيل وسبل تحقيق الاستدامة في إدارة البنية التحتية للصرف الصحي.

وأكد اللواء "محمود نافع" خلال اللقاء على أهمية تبادل الخبرات بين الشركات العاملة في قطاع الصرف الصحي والمياه، ودور هذه اللقاءات في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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