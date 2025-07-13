أبانوب سامي الأول في التعليم التجاري المتقدم بأسيوط: لم أحصل على دروس خصوصية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2025، وذلك بعد اعتماد النتيجة رسميًا من قبل الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، للدور الأول من العام الدراسي 2024 / 2025، حيث بلغت نسبة النجاح العامة 70.74%.

وفي إطار المتابعة، تواصلت “فيتو” مع الطالب أبانوب سامي سند راغب، ابن محافظة أسيوط، والذي حصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة التجارية - نظام الخمس سنوات، تخصص إدارة وتسويق وسوق المال، بمجموع 98.6% من مدرسة الفريق عبد المنعم رياض التجارية المتقدمة.

وعبّر أبانوب عن سعادته الغامرة بتحقيق هذا المركز المميز، مؤكدًا أن النتيجة كانت مفاجأة كبيرة له ولأسرته، حيث قال: "لم أكن أتوقع إطلاقًا أن أكون من أوائل الجمهورية، كنت فقط أصلي لله وأطلب منه النجاح والقبول في جامعة أسيوط، لكن الله كافأني بأكثر مما تمنيت".

وأضاف أبانوب أنه علم بالنتيجة صباح اليوم من أحد المسؤولين في وزارة التربية والتعليم، مشيرًا إلى أن تفوقه جاء نتيجة الاعتماد على المذاكرة الذاتية دون دروس خصوصية، باستثناء مادة المحاسبة التي حصل فيها على مراجعات خلال أيام الامتحانات فقط.

وأوضح أنه يطمح للالتحاق بـ كلية التجارة بجامعة أسيوط، تقديرًا لمجهوده ومجهود أصدقائه الذين شاركوه المذاكرة والتحصيل أيام الامتحانات، مضيفًا أن القرار النهائي سيتخذ بعد التشاور مع أسرته بشأن الكلية الأنسب له ولمستقبله.



في ذات السياق أكد الوزير أن التعليم الفني هو مستقبل مصر الحقيقي، ومحور أساسي من محاور التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030، لما له من دور محوري في إعداد كوادر مؤهلة تقنيًّا ومهنيًّا لسوق العمل المحلي والدولي، مشيرًا إلى استمرار الوزارة في التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتطوير البرامج الدراسية بالتعاون مع الشركاء الصناعيين.

وقد وجه وزير التربية والتعليم الشكر لجميع كوادر التعليم الفني والطلاب وأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد ملموس طوال العام الدراسي والالتزام بالحضور للمدرسة لتلقى التدريبات العملية والدروس النظرية وفقا للخطة الدراسية.

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 بالاسم ورقم الجلوس

كما أشاد الوزير بنجاح التعليم الفنى في الالتزام بتحقيق الأهداف المخططة وفق استراتيجية تطوير التعليم الفني وقد تجلت أحد نتائجها هذا العام الدراسي في امتحان الدبلوم - للمرة الرابعة - بمشاركة ممثلي سوق العمل مع معلمي وزارة التربية والتعليم في لجان التقييم النهائي للطلاب دارسي البرامج الدراسية المطورة وفق منهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل، وبذلك أصبحت علاقة التعليم الفنى أكثر قوة وارتباطا بسوق العمل.

كما أشاد الوزير بحسن سير أعمال الامتحانات العملية والمعملية والتحريرية للدبلومات الفنية خلال الفترة من ۲۲ مايو إلى ۲۳ يونيو ۲۰۲۵ والتي تقدم لها (٨٤٩٥٣٣) طالبا وطالبة في (٢٦٤٨) لجنة.

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