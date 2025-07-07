الإثنين 07 يوليو 2025
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خارج الحدود

الرئيس الإيراني يوجه رسالة شديدة اللهجة للولايات المتحدة بسبب نتنياهو

الرئيس الإيراني،
الرئيس الإيراني، فيتو

حذّر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الإدارة الأمريكية من الانجرار وراء السياسات الإسرائيلية، مؤكدًا أن أي تدخل أمريكي سيكون بمثابة "مشاركة مباشرة في مشروع نتنياهو لتدمير المنطقة".

 

رسالة تحذير من الرئيس الإيراني للإدارة الأمريكية


وقال بزشكيان:""على الولايات المتحدة ألا تتورط في حرب لا تخصها.. هذه معركة تخص نتنياهو وحده، الذي يسعى لتوسيع رقعة الدمار في الشرق الأوسط".

 

اتهام نتنياهو بالتصعيد المتعمد

واتهم بزشكيان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"الهروب إلى الأمام عبر إشعال الحروب"، مؤكدًا أن سياساته تهدد أمن المنطقة والعالم.

وجدد الرئيس الإيراني دعوته إلى "مفاوضات عقلانية قائمة على الاحترام المتبادل"، لكنه شدد على أن إيران "لن تتهاون أمام أي اعتداء مهما كان مصدره".

 

رسالة إلى واشنطن

ولفت:"من الخطأ أن تدفعوا ثمن حسابات خاطئة لزعيم يعيش أزمة داخلية... لن يُمحى دوركم في حال شاركتم في هذه المغامرة".

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