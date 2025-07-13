تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالزيتون.. القطعة بألف جنيه

أدلى تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" بمنطقة الزيتون باعترافات تفصيلية أمام نيابة الزيتون.

وقال المتهمون إنهم يبيعون المسروقات إلى تجار خردة يقومون بتقطيعها وبيعها قطع غيار أو إعادة تدويرها حتى لا يكشف الأمن أمرهم.

وأضاف المتهمون أنهم يبيعون الدراجة الواحدة بألف جنيه وينفقون ثمنها على متطلباتهم الشخصية.



سرقة الدراجات النارية بالزيتون

وكانت مديرية أمن القاهرة قد تلقت إخطارا من قسم شرطة الزيتون يفيد بضبط تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص) بدائرة القسم تخصص نشاطهم الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وبحوزة أحدهم (فرد خرطوش).



وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكابهم (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأقروا بتصرفهم فى الدراجات النارية المستولى عليها بالبيع لدى عميلهم سيىء النية (مقيم بمحافظة المنيا)، تم ضبطه، وبحوزته الدراجات النارية المستولى عليها.



وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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