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حوادث

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالزيتون

ضبط المتهمين، فيتو
ضبط المتهمين، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" بـمنطقة الزيتون.

سرقة الدراجات النارية بالزيتون 

وكانت مديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا من قسم شرطة الزيتون يفيد بضبط تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص) بدائرة القسم تخصص نشاطهم الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وبحوزة أحدهم (فرد خرطوش).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأقروا بتصرفهم فى الدراجات النارية المستولى عليها بالبيع لدى عميلهم سيىء النية (مقيم بمحافظة المنيا)  تم ضبطه، وبحوزته الدراجات النارية المستولى عليها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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