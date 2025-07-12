السبت 12 يوليو 2025
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حوادث

القبض على سائق بإحدى شركات النقل الذكى بتهمة سرقة مبلغ مالي بالتجمع الأول

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

 ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على سائق بإحدى شركات النقل الذكى لقيامه بسرقة مبلغ مالى من سيدة وآخر يعملان بإحدى شركات الصرافة التابعة لإحدى البنوك" بإسلوب "المغافلة" بـ منطقة التجمع الأول.

 

سرقة مبالغ مالية بالتجمع الأول 

 تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة التجمع الأول يفيد بضبط (سائق بإحدى شركات النقل الذكى) بدائرة القسم لقيامه بسرقة مبلغ مالى من (سيدة - أحد الأشخاص "يعملان بإحدى شركات الصرافة التابعة لإحدى البنوك") بأسلوب "المغافلة".


وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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