بعد تصريحات أثارت حالة من الجدل.. باراك: أمريكا ملتزمة بدعم العلاقة بين سوريا ولبنان

أوضح المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، أن تعليقاته حول سوريا "لا تشكل تهديدًا"، بعد تصريحات أثارت حالة من الجدل قال فيها إن لبنان "قد يواجه تهديدًا وجوديًا".

وكتب باراك على حسابه في منصة إكس: "أشادت تعليقاتي أمس بالخطوات الكبيرة التي قطعتها سوريا، لا بالتهديد الذي تشكله على لبنان".

باراك: أمريكا ملتزمة بدعم العلاقة بين سوريا ولبنان

وتابع: لاحظت أن سوريا تتحرك بسرعة لاغتنام الفرصة التاريخية التي أتاحها رفع العقوبات من قِبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كما أردف: "أؤكد أن قادة سوريا لا يريدون سوى التعايش والازدهار المتبادل مع لبنان، والولايات المتحدة ملتزمة بدعم هذه العلاقة بين جارين متساويين وذوي سيادة ينعمان بالسلام والازدهار".

أتت تلك التدوينة بعد تصريحات أدلى بها باراك في حوار مع صحيفة "ذا ناشيونال"، قال خلالها إن "لبنان قد يواجه تهديدًا وجوديًا"، وقد يعود إلى "بلاد الشام" مجددًا، مع عودة حضور سوريا إلى الساحة الدولية.

ودعا باراك لبنان إلى سرعة معالجة ملف سلاح حزب الله.

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