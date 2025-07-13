ضبط 1350 كيلو لحوم ودجاج مخالفة للمواصفات في حملات بـ 7 مراكز في الدقهلية (صور)

تمكنت حملات مكبرة في الدقهلية من ضبط 1350 كيلو لحوم ودجاج مخالفة للمواصفات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ عليها.

ضبط 1350 كيلو لحوم ودجاج مخالفة للمواصفات



تأتي الحملات تنفيذا لتعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، باستمرار حملات الرقابة التي تجري بالتنسيق بين الطب البيطري، ومديرية التموين، للتفتيش على، محال بيع اللحوم، والجزارين، والمطاعم، وأماكن بيع وتداول، اللحوم والدواجن، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفة للمواصفات والتحفظ عليها.

تكثيف الرقابة على الأسواق والمحال والمنافذ

ووجه محافظ الدقهلية بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحال والمنافذ التي تقوم ببيع وتداول وعرض اللحوم والمنتجات الغذائية بمختلف أنواعها، تهدف إلى ضبط الأسعار وعدم المغالاة، والتأكد من سلامة السلع المعروضة للبيع، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين.

الحملات استهدفت 7 مراكز بالدقهلية

من جهته أوضح الدكتور السيد الحسنين مدير مديرية الطب البيطري، والدكتورة حنان أبو العطا مدير عام الصحة والمجازر، قيام حملات تفتيشية، برئاسة الدكتور سامح الدسوقي مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بالدقهلية، بالتعاون مع علي حسن وكيل وزارة التموين، شملت عدد من المراكز، المنصورة، وميت غمر، والستاموني ببلقاس،والسنبلاوين، وشربين، ونبروه.

نتائج الحملات تحرير محاضر واعدام أغذية

وأسفرت عن تحرير 10 محاضر ذبح خارج السلخانة، بإجمالى وزن 180 كجم، وتحرير 3 محاضر عينات دواجن بإجمالي وزن طن و170 كجم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وضمت اللجنة في عضويتها، الدكتور أحمد الشربيني، والدكتورة دينا حلمي، والدكتورة هبة رحمو، والدكتور علي الباز، والدكتورة إيناس الشافعي، والدكتورة فاطمة ابو المعاطي، أطباء التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بالدقهلية.

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