السبت 05 يوليو 2025
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حوادث

انتشال جثة شاب غرق في نهر النيل بمنشأة القناطر

غرق شاب، فيتو
غرق شاب، فيتو

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الجيزة، جثة شاب لقي مصرعه غرقا بنهر النيل فى منشاة القناطر أثناء الاستحمام هربا من حرارة الجو، وتم نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


غرق شاب في النيل بمنشأة القناطر

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بغرق شاب أثناء السباحة فى نهر النيل بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر وعلى الفور تم الدفع بفرق الإنقاذ النهري "غطاسين" وتنفيذ عملية مسح لنهر النيل بحثا عن الجثة.

البحث عن شاب غرق بنهر النيل

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان فى غرق شاب بنهر النيل بمنشأة القناطر للوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

انتشال جثة شاب

وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء قيام الشاب بالسباحة هربا من ارتفاع درجة حرارة الجو لقي مصرعه غرقا لعدم إجادته السباحة، وتمكن القوات الإنقاذ من انتشال الجثة، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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