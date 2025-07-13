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ثقافة وفنون

محمد رجب يفاضل بين الصعيدي والأكشن في رمضان 2026

محمد رجب، فيتو
محمد رجب، فيتو

تعاقد الفنان محمد رجب على المشاركة في السباق  الرمضاني لعام 2026 مع المنتج ممدوح شاهين، ويختار محمد رجب بين أكثر من سيناريو في الوقت الحالي.

وأكد أحد المقربين من الفنان محمد رجب أنه سوف يختار بين عمل صعيدي وعمل أخر أكشن في الفترة المقبلة.

أبطال مسلسل الحلانجي

وكان أخر أعمال محمد رجب مسلسل الحلانجي الذى عرض خلال السباق الرمضاني الماضي، وشاركه في العمل كل من أيتن عامر، محمد لطفي ومحمود قابيل وعبير صبري وإبراهيم السمان وأحمد وفيق وطارق صبري، من تأليف محمود حمدان، إخراج معتز حسام.

 

تفاصيل مسلسل الحلانجي

ودارت أحداث مسلسل الحلانجي في إطار اجتماعي تشويقي كوميدي، حول الشخصية النصاب التي يقدمها محمد رجب، ويتناول العمل جانب الشر وتدبير المكائد والأذى لمن حوله خلال الأحداث.

 

وكان قد أكد الفنان محمد رجب، أن محمد رمضان من النجوم الذين يحبهم ويحب اجتهادهم وعملهم، نافيا قبول محمد رمضان كل الأدوار التي كان يرفضها هو.

 

رأي محمد رجب في محمد رمضان

وقال محمد رجب: "الفنان محمد رمضان مكنش بيقبل كل الأدوار اللي كنت برفضها وهو من النجوم اللي بحبهم وبحب اجتهاده".

 

رفض محمد رجب فيلم عبده موتة

وأشار محمد رجب، خلال حواره ببرنامج "أسرار"، مع الاعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار، إلى أن فيلم عبده موته عرض عليه قبل ظهوره للنور بخمس سنوات، مضيفا: "عبده موتة لم يكن من ترتيب أهدافي ومش ندمان أنى رفضت هذا الدور وكل فنان له وجهة نظر".

 

سر رفض فيلم عبده موتة

وأوضح محمد رجب، أن كل فنان له وجهة نظر في أدواره وخلال توقيت فيلم عبده موته لم يكن يحب هذه النوعية من الأعمال، متابعا: "مكنتش عايز اعمل النوعية دي من الأفلام وقعد سنين كتير لحد ما بقى عبده موته من نصيب محمد رمضان ومش معنى إن محمد رمضان نجح في الفيلم النجاح العظيم ده إني كنت هنجح به وهو بتاع محمد رمضان".

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