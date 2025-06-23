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تنسيق الجامعات 2025، معلومات مهمة عن كلية التكنولوجيا والتعليم بحلوان

جامعة حلوان، فيتو
جامعة حلوان، فيتو

سطلت إدارة جامعة حلوان الضوء على البرامج الدراسية التي تقدمها كلية التكنولوجيا والتعليم، وذلك في إطار حرص الجامعة على تعريف طلاب الثانوية العامة ببرامجها المتميزة وكلياتها المتخصصة.

 كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان

 أكدت الجامعة  أن كلية التكنولوجيا والتعليم تتميز برسالة طموحة تهدف إلى  إعداد أجيال من المعلمين والتكنولوجيين المؤهلين وفقًا لأحدث معايير الجودة العالمية، لتلبية احتياجات سوق العمل والمساهمة في التنمية المستدامة. 

وتسعى الكلية باستمرار للحصول على الاعتماد الدولي لبرامجها الدراسية، بما يعزز مكانتها الأكاديمية ويؤهل خريجيها للعمل بكفاءة عالية في بيئات متعددة ومتطورة.

تقدم الكلية مجموعة من البرامج المتنوعة التي تجمع بين الجانب التربوي والتطبيقي، وتشمل:
برنامج بكالوريوس التعليم الصناعي (تربوي) ويضم التخصصات التالية:
• تكنولوجيا الإنتاج
• تكنولوجيا السيارات والجرارات
• تكنولوجيا التبريد والتكييف
• تكنولوجيا الكهرباء
• تكنولوجيا الإلكترونيات
برنامج بكالوريوس التكنولوجيا والتعليم (تكنولوجي) ويضم:
• برنامج تكنولوجيا السيارات الهجين
• برنامج تكنولوجيا الميكاترونيات


برنامج تأهيل المعلمين بمنح درجة البكالوريوس التربوي في مختلف تخصصات الكلية، لتأهيل معلمي التعليم الفني وفق أسس علمية وتربوية حديثة.

 

كما تمنح الكلية أيضًا درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصصاتها المختلفة، بما يدعم البحث العلمي ويواكب التقدم التكنولوجي المستمر.

توفير برامج تدريبية وخدمات تعليمية متقدمة

وتحرص الكلية على تهيئة بيئة محفزة للبحث العلمي، من خلال توفير برامج تدريبية وخدمات تعليمية متقدمة، وإنشاء مراكز استشارية متخصصة تسهم في خدمة المجتمع ودعم احتياجاته، بالإضافة إلى المساهمة في تنمية موارد الكلية.

 

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