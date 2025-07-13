الحكم على قهوجي متهم بقتل مواطن بأوسيم بعد قليل

تصدر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، الحكم على قهوجى متهم بقتل مواطن، بسبب خلافات سابقة بينهما فى منطقة أوسيم.

وأفادت تحقيقات النيابة، بنشوب مشاجرة بين المتهم والمجنى عليه فى قرية الكوم الأحمر التابعة لمركز أوسيم بمحافظة الجيزة، وخلال المشاجرة اعتدى المتهم على المجنى عليه بعصا خشبية موجها له ضربتين فى الرأس، أودتا بحياته.

وكشف شهود العيان أن الجريمة حدثت بسبب وقوع خلاف سابق بين الطرفين، بدأ بمشادة كلامية ثم إلى مشاجرة، قام خلالها المتهم بالاعتداء باستخدام عصا خشبية على المتهم، وتسبب في وفاته متأثرا بإصاباته التي وردت في تقرير الصفة التشريحية.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم للمحاكمة الجنائية بتهمة ضرب أفضي إلى الموت، وتم تحديد جلسة اليوم للنطق بالحكم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.