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حوادث

الحكم على قهوجي متهم بقتل مواطن بأوسيم بعد قليل

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

تصدر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، الحكم على قهوجى متهم بقتل مواطن، بسبب خلافات سابقة بينهما فى منطقة أوسيم. 

وأفادت تحقيقات النيابة، بنشوب مشاجرة بين المتهم والمجنى عليه فى قرية الكوم الأحمر التابعة لمركز أوسيم بمحافظة الجيزة، وخلال المشاجرة اعتدى المتهم على المجنى عليه بعصا خشبية موجها له ضربتين فى الرأس، أودتا بحياته.

وكشف شهود العيان أن الجريمة حدثت بسبب وقوع خلاف سابق بين الطرفين، بدأ بمشادة كلامية ثم إلى مشاجرة، قام خلالها المتهم بالاعتداء باستخدام عصا خشبية على المتهم، وتسبب في وفاته متأثرا بإصاباته التي وردت في تقرير الصفة التشريحية. 

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم للمحاكمة الجنائية بتهمة ضرب أفضي إلى الموت، وتم تحديد جلسة اليوم للنطق بالحكم. 

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محكمة جنايات الجيزة الجيزة أوسيم النيابة العامة

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