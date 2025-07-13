الفنان الذي أضحك الملايين ومات مفلسا، حكاية المليونير الخفي علي الكسار

علي الكسار.. بربري مصر الوحيد، فنان أمي لا يقرأ ولا يكتب، عرف بالتلقائية والارتجال، كوميديان خفيف الدم، لقب بالمليونير الخفي وعرف بشخصية عثمان عبد الباسط، بدأ حياته طباخًا في القصور الملكية، أنعم عليه الملك فاروق بلقب حضرة صاحب الرفعة، من أشهر أفلامه سلفني ثلاثة جنيه، رحل عام 1957.

ولد الفنان علي خليل سالم وشهرته علي الكسار في مثل هذا اليوم عام 1887 بشارع الشرنوبي بحي شبرا، لوالدين فقيرين، لكنه انتقل إلى العيش بحي السيدة زينب، بعد رحيل الأاب بدأ حياته وهو طفل “سروجي” في ورشة أبوه، ثم عمل طباخا مع خاله فعاشر بعض النوبيين وعن طريقهم أتقن اللهجة النوبية، لم يلتحق بالمدارس لذلك لا يعرف القراءة والكتابة.

اشتهر بشخصية عثمان عبد الباسط

تمرد علي الكسار على الميري في القصور، وبدأ مشواره مع الفن بتأسيس دار التمثيل الزينبي بالمواردي وكذلك الكلوب المصري، وكان عام 1916 محطة هامة في حياة الكسار بتكوين أول فرقة مسرحية تحمل اسم مصطفى أمين وعلي الكسار لمحاربة التفاهة والابتذال كنتيجة للحرب العالمية الأولى، واختار كازينو دي باري بناصية عماد الدين، وفي نفس العام ولدت شخصية عثمان البربري أو عثمان عبد الباسط التي اشتهر بها، وقدم من خلال الفرقة مسرحية " حسن أبو علي سرق المعزة " التي كتبها يونس القاضي وقام فيها بدور خادم نوبي.

علي الكسار مع إسماعيل يس في السينما

وفي عام 1919 قدم علي الكسار مسرحية "ليلة 14" على مسرح الماجستيك ــ أطلق عليه العامة مسرح الشعب ــ الذي استمر في عز اندلاع ثورة 1919، تبعها مسرحيات: راحت السكرة وجاءت الفكرة، اللي في الدست تطلعه المغرفة، امبراطور زفتى، عثمان حايخش دنيا، البربري في باريس، البربري الفيلسوف، البربري في مؤتمر استكهولم وغيرها.

منافسة مسرحية بين الريحاني والكسار

قامت منافسة شعواء بين نجيب الريحاني الذي اشتهر بشخصية "كشكش بيه" وعلي الكسار بتقديمه شخصية "عثمان عبد الباسط"، الذي كان يدير شخصيات مسرحياته بنفسه للرد على مسرحيات الريحاني، فعندما عرض الريحاني مسرحيته "حمار وحلاوة" أعلن علي الكسار عن مسرحيته "عقبال عندكم"، فرد عليه الريحاني بمسرحية "قولوله "، فرد عليه الكسار بمسرحية "قلناله"، وعندما قدم الريحاني مسرحية "فرجت"، رد عليه على الكسار "راحت عليك"، فرد الريحاني بمسرحية "الدنيا جرى فيها إيه"، فرد الكسار بروايته "الدنيا بخير".

أعجب الملك فاروق بـ علي الكسار، ومنحه لقب حضرة صاحب الرفعة الوجيه علي أفندي الكسار وهو اللقب الذي لم يحصل عليه منافسه نجيب الريحاني، وكان من أغنى الممثلين حتى إنه سمي بصاحب الملايين، والمليونير الخفي لكثرة ما يكتنزه من أموال، ورغم ذلك كان يعيش عيشة بسيطة سواء في أحد حواري السيدة أو شبرا.

الفنان علي الكسار



تألق على مسرح الشعب تحت قيادة علي الكسار ومن خلال فرقته نجوم كبار اشتهروا في مجال المسرح، منهم: بشارة واكيم وحامد مرسي ورتيبة رشدي أخت فاطمة رشدي وعقيلة راتب وسيد درويش وكامل الخلعي وداود حسني وزكريا أحمد.

اعتمد علي الكسار على الكوميديا الغنائية في مسرحياته، فغنى ألحان صديقه سيد درويش الذي لحن له 11 مسرحية من مسرحياته، ومن أشهر ما غنى “محسوبكو يا ناس صبح محتاس”، وكانت شخصية عثمان عبد الباسط نجحت في الانتشار، لكن في نهاية أربعينيات القرن الماضي قلت شعبية علي الكسار بسبب تكرار نفس الدور الذي يقدمه، ونفر منه الجمهور ليتجه لوجوه جديدة ظهرت على الساحة من بينهم إسماعيل ياسين.

الخالة الأمريكية كانت البداية

اتجه علي الكسار إلى السينما وقدم 35 فيلما خلال مشواره السينمائى، وأول أدواره في فيلم "الخالة الأمريكية"، ثم كانت بدايته الحقيقية على يد المخرج ألكسندر فاركاش في فيلم "بواب العمارة" الذي نقل فيه شخصية عثمان عبد الباسط من المسرح إلى السينما من إنتاج توجو مزراحي الذي قدمه ثانية في فيلم "غفير الدرك" عام 1926، كما قدم من خلاله أجمل أفلامه ومنها التلغراف، نور الدين والبحارة السبعة، ميت ألف جنيه، علي بابا والأربعين حرامي، سلفني ثلاثة جنيه، يوم المنى، ألف ليلة وليلة، رصاصة في القلب، وردشاه، نرجس، بنت حظ وغيرها..

مات المليونير الخفي مفلسا

بالرغم من أنه لقب طوال حياته بالمليونير الخفي إلا أنه عانى في نهاية أيامه، ووصل به الأمر أن أرسل خطابًا للشئون الاجتماعية عام 1950 متضررا من حالته المادية، وتمت الموافقة على عودته للمسرح الشعبي في طنطا لتقديم بعض العروض عليه، ووافق لاحتياجه للمال، وقضى ما تبقى من عمره هناك داخل غرفة مشتركة، وتراكمت عليه الديون، وأصبحت معظم أدواره هامشية ومن أجل لقمة العيش، ومات فقيرا مصابا بمرض السرطان عام 1957.

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