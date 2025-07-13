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رياضة

وسام أبو علي يصل القاهرة اليوم استعدادا لبدء فترة الإعداد مع الأهلي

وسام أبو علي، فيتو
وسام أبو علي، فيتو

يصل وسام أبو علي، مهاجم الأهلي، إلى القاهرة اليوم؛ استعدادا للمشاركة في فترة إعداد الفريق للموسم الجديد بعد تعثر انتقاله إلى الريان القطري أو الوصل الإماراتي خلال الميركاتو الصيفي. 

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو تدريباته بعد غد الإثنين، استعدادا للموسم الجديد، حيث يخوض الفريق تدريباته الإثنين القادم على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لخوض الموسم الجديد. 

راحة سلبية من التدريبات لمدة ١٨ يومًا

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو، لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات لمدة ١٨ يومًا قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد. 

يذكر أن الأهلي يخوض معسكرا مغلقا في تونس يوم ١٨ يوليو الجاري، وتحديدا في مدينة طبرقة التونسية يتخلله خوض ثلاث مباريات ودية. 

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