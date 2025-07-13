الأحد 13 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالاستروكس بالسلام إلى الجنايات

تشكيل عصابي، فيتو
تشكيل عصابي، فيتو

أمرت نيابة السلام بإحالة تشكيل عصابي مكون من 5 عاطلين متهمين بحيازة والاتجار في مخدر الاستروكس بدائرة قسم شرطة السلام لمحكمة الجنايات.

وقال المتهمون: إنهم معتادون على ممارسة ذلك النشاط منذ عام، وفي ذات المكان مستخدمين سلاحا ناريا عبارة عن فرد خرطوش لإرهاب أهالي المنطقة وتخويفهم حتى لا يبلغوا أجهزة الأمن عنهم.

وأضافوا أنهم لم يكونوا على علم بتصويرهم معترفين بأنهم الظاهرين في الفيديو.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام عدد من الأشخاص بالاتجار بالمواد المخدرة بالقاهرة وضبط مرتكبي الواقعة.

وكانت وزارة الداخلية، تتابع تعليقا مدعوما بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام عدد من الأشخاص بالاتجار بالمواد المخدرة بدائرة  قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة.

وبالفحص تمكن  رجال الشرطة من  تحديد وضبط الظاهرين بمقطع الفيديو 5 عناصر إجرامية- مقيمين بدائرة القسم وبحوزتهم كمية من مخدر الإستروكس وزنت أكثر من كيلو جرام - فرد خرطوش - مبلغ مالي “من متحصلات نشاطهم الإجرامي”.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمُواد المُخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة السلام قسم شرطة السلام الجنايات محكمة الجنايات وزارة الداخلية

مواد متعلقة

المشدد 7 سنوات لعاطل بتهمة ترويج مخدر الحشيش في مصر الجديدة

الأكثر قراءة

ترقبوا، نتيجة الدبلومات الفنية 2025 بالاسم ورقم الجلوس

بعد وفاة 4 أطفال من أسرة واحدة، ما هي أعراض الالتهاب السحائي؟

طرد المستأجر في هذه الحالة وفق تعديل قانون الإيجار القديم

أسعار المانجو اليوم الأحد 13 يوليو 2025 في سوق العبور

4 في مهمة رسمية لحرق دم المصريين وغضبهم..أبرزهم منى الشاذلي والأخوين عماد وعمرو أديب (فيديوجراف)

مصرع وإصابة 7 أشخاص في انهيار عقار العطارين بالإسكندرية

كيف تستعلم عن مقر لجنتك الانتخابية من خلال تطبيق الهاتف المحمول؟

السبيط يصل إلى 350 جنيهًا، سعر السمك اليوم الأحد 13 يوليو 2025

خدمات

المزيد

كيف تستعلم عن مقر لجنتك الانتخابية من خلال تطبيق الهاتف المحمول؟

السبيط يصل إلى 350 جنيهًا، سعر السمك اليوم الأحد 13 يوليو 2025

4 طرق لمعرفة لجنتك الانتخابية للتصويت في انتخابات "الشيوخ"، تعرف عليها

سعر الفاكهة اليوم، التين برشومي بـ 28 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

4 في مهمة رسمية لحرق دم المصريين وغضبهم..أبرزهم منى الشاذلي والأخوين عماد وعمرو أديب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز إجبار الفتاة على شخص معين؟ وهل رفضها عقوق؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 13 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 13 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية