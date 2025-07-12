المشدد 10 سنوات لسائق نقل بتهمة القيادة تحت تأثير المخدرات في السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة سائق بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه ألف جنيه، لاتهامه بحيازة كمية من الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وقيادته مركبة آلية تحت تأثير المخدر، بمنطقة السلام.

واسندت النيابة العامة الي المتهم إحراز جوهر مخدر الحشيش وذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا وحيازة سلاح أبيض مطواة بدون مسوغ قانوني وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم سائق مركبة نقل قاد السيارة كونه واقعًا تحت تأثیر مخدر الحشيش وضبط بحيازته المخدر بهدف التعاطي.

وكان قسم شرطة السلام ألقي القبض على سائق سيارة نقل أثناء مرور دورية أمنية حيث اشتبهت به وحاول الفرار فور مشاهدته القوة الأمنية، إلا أن قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة نجحت في القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته على الحشيش المخدر بغرض التعاطي وسلاح أبيض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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