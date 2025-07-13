تقرير اللجنة الأثرية: لا وجود لآثار أسفل عقار عين شمس

تسلمت نيابة عين شمس تقرير لجنة اثرية لمعاينة منزل قام عاطلين بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار أسفله بعين شمس.

وتبين أن المكان خالي من الآثار ولا توجد به أي مقابر أثرية وأن ما يوجد به مياه جوفية فقط

وأدلى المتهمون باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة، قائلين بأنهم شاهدوا هبوطًا أرضيًّا أسفل العقار ورطوبة، واستعانوا بأحد الأشخاص "قريبهم"، الذي أكد أن هذه علامات وجود مقبرة أثرية أسفل المنزل.

وأضافوا أنه أشار عليهم بالحفر أسفل المنزل والنزول إلى عمق 3 أمتار حتى يجدوا المقبرة المزعومة، وبالفعل نفذوا كلامه واشتروا الأدوات، وهي سلم وفؤوس ومصابيح كهربائية وأسلاك كهربائية ورتبوا المكان وبدأوا في الحفر، إلا أن أصوات الحفر لفتت انتباه الأهالي الذين أبلغوا عنهم.

التنقيب عن الآثار بعين شمس

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (3 أشخاص – مقيمين بدائرة قسمى شرطة "المرج، عين شمس" بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وتمكن رجال المباحث من ضبطهم وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى الحفر).

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.