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حوادث

قرار جديد بشأن عاطلين متهمين بالتنقيب عن الآثار في عين شمس

التنقيب عن الآثار،
التنقيب عن الآثار، فيتو

أمرت نيابة عين شمس بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة منزل قام عاطلين بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار أسفله بعين شمس للمعاينة وبيان هل توجد به آثار من عدمه. 


وأدلى المتهمون باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة، قائلين بأنهم شاهدوا هبوطًا أرضيًّا أسفل العقار ورطوبة، واستعانوا بأحد الأشخاص "قريبهم"، الذي أكد أن هذه علامات وجود مقبرة أثرية أسفل المنزل.


وأضافوا أنه أشار عليهم بالحفر أسفل المنزل والنزول إلى عمق 3 أمتار حتى يجدوا المقبرة المزعومة، وبالفعل نفذوا كلامه واشتروا الأدوات، وهي سلم وفؤوس ومصابيح كهربائية وأسلاك كهربائية ورتبوا المكان وبدأوا في الحفر، إلا أن أصوات الحفر لفتت انتباه الأهالي الذين أبلغوا عنهم.

التنقيب عن الآثار بعين شمس 

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (3 أشخاص – مقيمين بدائرة قسمى شرطة "المرج، عين شمس") بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.


وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وتمكن رجال المباحث من ضبطهم وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى الحفر).


وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة عين شمس عين شمس التنقيب غير المشروع عن الآثار النيابة العامة

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