القبض على المتهمين بالتعدي على أجنبي بالضرب وسرقة مسكنه بالتجمع

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهمين بالتعدى على أجنبي بالضرب وسرقة مسكنه فيمنطقة التجمع الأول.

التعدي على أجنبي بالضرب فى التجمع

تلقى قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وقرر بقيام مجهولين بالتعدي عليه بالضرب داخل مسكنه وسرقة حقيبة بداخلها مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، و2 هاتف محمول، وجواز سفر، وبعض متعلقاته، ولاذا بالفرار.

وبإجراء التحريات تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة شخصين، وسيدة لها معلومات جنائية مقيمين بمحافظة القليوبية، وبحوزتهم هاتف محمول، ومبلغ مالي عملات أجنبية.

وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط متحصلات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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