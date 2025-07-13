الأحد 13 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

مقاضاة يسرا اللوزي ضمن أحداث "صقر وكناريا"، اعرف التفاصيل

يسرا اللوزي
يسرا اللوزي

تشهد أحداث فيلم  صقر وكناريا الذي يقوم ببطولته النجمان شيكو ومحمد إمام، والذي تشارك فيه الفنانة “يسرا اللوزي” مشهد تعرضها للمحاكمة بعد إجرائها عملية تجميل فاشلة لإحدى السيدات واللاتي تقرر مقاضاتها.  

وتلعب يسرا اللوزي خلال أحداث العمل شخصية طبيبة تجميل تتعرض للعديد من المواقف التي تقلب حياتها رأسا على عقب.

وعلمت فيتو أن هناك أحد المشاهد تم إعادته 4 مرات بناء على رغبة مخرج العمل كي يصل للشكل المطلوب، والمشهد الذي تم إعادته عبارة عن مشادة بين يسرا اللوزي وزوجها شيكو، داخل منزلها. 

ومن المقرر أن يلعب الثنائي إمام وشيكو شخصيتي صديقين كل منهما يريد السير في اتجاه مختلف عن الآخر، مثل “الخير والشر”. 

قصة فيلم صقر وكناريا

ويشهد فيلم صقر وكناريا الذي تشارك فيه النجمتان يسرا اللوزي ويارا السكرى بجانب محمد إمام وشيكو، وجود خلافات بينهما حيث تقوم يارا السكرى الشقيقة الصغرى ليسرا اللوزي بتوجيهها بسبب خلافات الأخيرة مع زوجها، ولم تتقبل اللوزي الأمر مما يجعلهما تدخلان في خلافات. 

أبطال فيلم صقر وكناريا

وفيلم «صقر وكناريا» من تأليف: أيمن وتار، إخراج حسين المنياوي، ويشارك فيه كل من محمد إمام، وشيكو وانتصار بجانب يارا السكري ويسرا اللوزي. 

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يسرا اللوزى صقر وكناريا محمد إمام شيكو

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