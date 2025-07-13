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مصرع وإصابة 7 أشخاص في انهيار عقار العطارين بالإسكندرية

انهيار عقار العطارين
انهيار عقار العطارين بالإسكندرية

لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون إثر انهيار عقار مكون من ٤ طوابق بمنطقة العطارين وسط محافظة الإسكندرية. 

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وكانت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بحى وسط الإسكندرية قد تلقت بلاغا يفيد بانهيار عقار قديم بمنطقة العطارين وسط المحافظة، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 6 آخرين، وتم على الفور إخطار الجهات المعنية، كما تم الدفع بقوات الحماية المدنية والإسعاف لرفع الأنقاض وإنقاذ المصابين.

وانتقل الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، يرافقه قيادات مديرية أمن الإسكندرية، وقوات الحماية المدنية، ورئيس حي وسط، وكافة الجهات المعنية، لمتابعة الموقف عن قرب، وتوجيه التعامل الفوري مع آثار الانهيار.

وتابع أعمال الأجهزة التنفيذية المعنية بموقع انهيار أجزاء من عقار كائن بشارع الخديوي، ناصية شارع صلاح الدين، بمنطقة العطارين بنطاق حي وسط.

وأكد محافظ الإسكندرية على استمرار المتابعة الدقيقة لحين الانتهاء من رفع الأنقاض بالكامل، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، وتشكيل لجنة هندسية لبحث ومراجعة ملف العقار.

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الاسكندرية محافظة الإسكندرية الفريق أحمد خالد

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